Начинающие фотографы Подмосковья могут бесплатно обучиться фотоделу

В Московской области пройдет бесплатный спецкурс для самозанятых, которые ведут свой бизнес в сфере фотоуслуг на территории региона, сообщили в Мининвесте Подмосковья.

Обучение пройдет при поддержке областного центра «Мой бизнес», созданного в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В рамках спецкурса перед участниками выступит профессиональный фотограф Сергей Андреев. Он расскажет, как работать с камерой, композицией, улучшать качество фоторабот, а также научит превращать это дело в бизнес. Курс будет состоять из серии мастер-классов. Узнать подробности и записаться на спецкурс можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.

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