Начинающих предпринимателей Подмосковья пригласили на бесплатный марафон по развитию бизнеса

В Подмосковье стартовал второй модуль бесплатного марафона для начинающих предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Модуль «Клиенты из интернета и социальных сетей» включает в себя три вебинара и очный тренинг. Слушателям расскажут о контент-маркетинге, контекстной рекламе и методах исследования аудитории. Кроме того, эксперты проанализируют сайты, соцсети и рекламные кампании участников марафона.

Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на обучение, которое организовано подмосковным центром «Мой бизнес», можно до конца недели по ссылке.

В Мининвесте регионе уточнили, что участие в первом модуле «Маркетинговый рост» приняли свыше двадцати бизнесменов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта в Подмосковье приходится на малый бизнес.

*Возрастное ограничение 16+