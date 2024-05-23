«Начинают атаковать»: чем опасны сервисы для покупок в рассрочку

В последнее время появилось много жалоб на спам-звонки. Как выяснилось, одной из причин проблемы может стать оформление рассрочки для покупки товаров через специальные сервисы. Об этом рассказала адвокат Оксана Грикевич.

Такой способ оплаты сейчас пользуется популярностью. Покупателю достаточно указать на сайте, что оплата будет проводиться частями. После этого надо ввести данные карты и осуществить первый платеж. Обычно он не превышает 25% от стоимости покупки. Оставшиеся три четверти вносит за покупателя BNPL-сервис, который потом периодически списывает деньги со счета покупателя.

Но, пояснила Грикевич, сейчас деятельность BNPL-сервисов на законодательном уровне не урегулирована. С этим связан ряд рисков.

«У такой системы есть несколько подводных камней, и один из них состоит в том, что, подписываясь на рассрочку, вы даете согласие довольно широкому кругу лиц на использование ваших персональных данных», — уточнила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Это значит, что посторонние смогут использовать телефон, электронную почту и контакты в мессенджерах для направления рекламных предложений, пояснила адвокат.

«Бывает, что человек даже не взял рассрочку, а только начал оформление, но потом передумал. Однако телефон или почта уже были введены, телемаркетологи получили эти данные, поэтому начинают атаковать клиента рекламными предложениями. Можно прекратить обзвоны и бесконечные рекламные сообщения, пожаловавшись в Роскомнадзор. Но это требует времени», — подытожила Грикевич.

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