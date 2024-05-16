Воруют деньги, устраивают диверсии: выяснилось, кто пострадает от новых правил продажи сим-карт

В России могут ужесточить правила продажи сим-карт в рамках борьбы с «серым» рынком. Речь идет о том, чтобы оформлять карты с учетом биометрических данных, а продавать – только в салонах сотовых операторов с помощью приложения «Госключ».

Как это скажется на абонентах, и от каких опасностей их защитит, нам рассказал юрист Юрий Капштык. Эксперт отметил, что подобные меры правильнее назвать не ужесточением, а упорядочиванием.

«Такое решение назрело, потому что продается очень много «серых» сим-карт, которые могут быть поддельными. Они часто используются в незаконных целях, в том числе для совершения различных диверсий, когда по телефону можно послать сообщение, спровоцировать взрыв», — пояснил юрист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника, на данный момент «слабым местом» операторов также является услуга «обещанный платеж». Граждане могут менять сим-карты, не оплачивая услуги.

«Очень часто к номеру телефона привязывают банковские карты или электронные кошельки. Таким образом возникает неконтролируемый сегмент рынка, например, для обналичивания и незаконного оборота денежных средств», — добавил Капштык.

Что касается биометрии, юрист отметил, что это пока новый инструмент, но он уже активно используется.

«Это поможет навести порядок, ведь человек будет подтверждать свою личность через биометрию или Госуслуги. И здесь нет ничего сверхнового, речь идет в большей степени об упорядочении работы операторов. Их у нас не так много, и они в состоянии справиться с данной задачей. Тем более, если правительство планирует это сделать на законодательном уровне», — подчеркнул собеседник.

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