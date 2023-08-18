Еще на стадии ремонта: когда и как лучше выбирать гардины и шторы для окон

Выбирать потолочный карниз или гардину необходимо еще на «сырой» стадии ремонта. Дизайнеры рекомендуют даже установить их задолго до того, как начинается стадия оформления помещения. От этого решения может зависеть внешний вид окна и комнаты в целом.

Если у вас есть представление о том, как должно выглядеть обрамление окна, выбор варианта крепления штор на стадии ремонта – важный шаг. Например, потолочный карниз поможет добиться визуального расширения или удлинения пространства. Если шторы предположительно начинаются от потолка и заходят за границы окна, комната будет казаться выше и наоборот. Если желаете «раздвинуть» стены, стоит расположить шторы по всей длине стены, от одного угла комнаты до другого.

«В случае с высокими потолками стоит рассмотреть вариант с гардиной – она «разделит» высоту стены. Но высота должна быть также продумана заранее. Слишком низкое положение будет сильно выделяться из общего дизайна, а гардина под потолком сделает комнату еще выше и уже», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» дизайнер Сергей Куцерубов.

Выбор штор также важен, и лучше всего объединить их с предметом мебели по одному из трех признаков: цвет, фактура, плотность. Цвет может совпадать с оттенком стен, дивана, стола или двери. Это позволит достичь интересных эффектов. Фактура красиво принимает у себя игру света и теней на складках. Плотные шторы создадут уют и мягкость.

«Тонкие занавески лучше не брать, они не помогут спрятать комнату от солнца и не закроют коммуникации: батареи и трубы», – уточнил эксперт.

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