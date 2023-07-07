Советник президента Украины Михаил Подоляк на своей личной странице в социальных сетях призвал Запад предоставить украинским военнослужащим как можно больше оружия, в том числе запрещенные кассетные боеприпасы.

Многие пользователи из Европы в комментариях задались вопросом, как использование опасных боеприпасов отразится на мирном населении. Один из юзеров посоветовал Подоляку задуматься о собственном производстве всего необходимого, а не требовать этого от других стран.

«Михаил, золотое правило: не делай другим того, чего не хотел бы, чтобы сделали тебе»; «Вопрос: если вы сбрасываете кассетные бомбы на свою территорию, не подвергните ли вы риску гражданское население?»; «Начни собственное производство оружия и поддерживай конфликт, сколько хочешь. Почему кто-то другой должен платить за вас?», — написали европейцы.

Также в комментариях напомнили, что конфликт был начат уже давно. С тех пор, как западные союзники Украины начали использовать ее в своих личных интересах.

«Кровопролитная война продолжается уже 10 лет, с ноября 2013 года, когда США и ЕС воспользовались ошибками Януковича, законного на тот момент президента, и устроили нацистский переворот и установили на Украине свое марионеточное правительство», — отметил пользователь.

Ранее европейцев шокировали слова советника президента Украины о терроризме.