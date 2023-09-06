«Начнут применять больше опасного оружия»: эзотерик рассказала, как изменится ход СВО зимой

Зима не за горами. На фоне громких и тревожных новостей из мира политики многие люди задумываются над тем, что же нас ждет в это время года.

Эзотерик Марианна Абравитова считает, что зима встретит жителей планеты большим накалом. По ее словам, Земля находится в огненной фазе, что отразится на природе и социуме.

«Нас ждет жаркая обстановка на полях сражений СВО и напряженная политическая ситуация. Возможно, этой зимой начнут применять все больше опасного оружия», — рассказала Абравитова в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, политические конфликты приведут к социальным волнениям в Европе и Америке.

«Причем к волнениям гораздо большей силы, чем сейчас. Будет много народных протестов против политиков. Наверняка произойдут смены правительств во многих странах, в том числе военные перевороты», — пояснила собеседница издания.

Также Абравитова предупреждает о техногенных катастрофах и природных катаклизмах.

«Взрывы, аварии, выбросы химических веществ. Новости о происшествиях заполнят телеэфир. Произойдет много горных обвалов с гибелью альпинистов, начнутся снежные бури в европейских городах», — дополнила эзотерик.

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