Над Белгородской областью сбили вражеский беспилотник

По данным пресс-службы военного ведомства, все произошло около 20:40 вечера вторника: над регионом был замечен украинский беспилотник, после чего уничтожен силами ПВО. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие или какие-либо разрушения. Другая информация уточняется.

Напомним, что ранее украинцы обстреляли поселок Борисовка, что в Борисовском районе Белгородской области. К счастью, там также обошлось без пострадавших мирных граждан, но зафиксированы разрушения в нескольких частных домах, а также повреждены оказались и несколько транспортных средств.