Над Белгородской областью снова сбили украинский беспилотник

3 октября в небе над Белгородской областью сбили беспилотный аппарат, выпущенный с территории Украины. Об этом сообщает ТАСС .

По данным минобороны, около 16.05 украинские войска предприняло новую попытку организовать террористическую атаку на территории России, используя беспилотник самолетного типа. Однако попытка вновь не увенчалась успехом, так как БПЛА ликвидировали сработавшие силы ПВО.

Системы ПВО над регионом сработали уже второй раз за день. Утром аналогичным образом были уничтожены три реактивных снаряда и два беспилотника.