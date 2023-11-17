Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Сегодня, 17 ноября, в 15:30 по московскому времени, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который относится к самолетному типу.

Об этом сообщило Министерство обороны России. По информации ведомства, событие произошло в воздушном пространстве над Белгородской областью. Конкретный регион не называется. Министерство обороны заявило, что данный БПЛА самолетного типа принадлежал киевскому режиму.

По всей видимости, целью атаки беспилотника были объекты, которые расположены на территории России.

Пока нет подробной информации о целях, которые мог бы преследовать данный беспилотник, однако инцидент подчеркивает очередное намерение киевских военных совершить нападение на российские объекты. В свою очередь, российские военные подчеркнули готовность и способность обеспечивать безопасность своей территории.

Министерство обороны не раз подчеркивало, что предпринимаются все необходимые шаги для проведения дополнительного анализа инцидента и оценки возможных последствий.