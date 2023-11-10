Над Брянской областью сбили беспилотник
Фото: [©Юлия Заболотько/РИА Новости]
Очередная попытка террористического акта была совершена ВСУ в Брянской области. Инцидент случился в пятницу, 10 ноября, сообщают в официальном канале Минобороны РФ.
По данным пресс-службы военного ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа. Известно, что замечен беспилотник был в небе над Стародубским округом, там и уничтожен.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений. Подробности уточняются. Брянская область еще несколько раз за пятницу подверглась обстрелам со стороны Украины – по данным губернатора Александра Богомаза, повреждены дома, хозпостройки и машины в разных муниципалитетах.