Над Брянской областью сбили беспилотник

Очередная попытка террористического акта была совершена ВСУ в Брянской области. Инцидент случился в пятницу, 10 ноября, сообщают в официальном канале Минобороны РФ.

По данным пресс-службы военного ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа. Известно, что замечен беспилотник был в небе над Стародубским округом, там и уничтожен.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений. Подробности уточняются. Брянская область еще несколько раз за пятницу подверглась обстрелам со стороны Украины – по данным губернатора Александра Богомаза, повреждены дома, хозпостройки и машины в разных муниципалитетах.