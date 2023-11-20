Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
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Около 21:30 вечера понедельника, 20 ноября очередной украинский беспилотник пытался атаковать российские территории. Подробности сообщает официальный канал Минобороны России.
Уточняется, что киевский режим предпринял очередную попытку теракта на территории РФ – над Брянской областью был замечен беспилотник, выпущенный с территории Украины.
Дежурные средства ПВО после обнаружения беспилотника его уничтожили. На данный момент информации о разрушениях нет.