Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Общество

Фото: [©Павел Лисицын/РИА Новости]

Около 21:30 вечера понедельника, 20 ноября очередной украинский беспилотник пытался атаковать российские территории. Подробности сообщает официальный канал Минобороны России.

Уточняется, что киевский режим предпринял очередную попытку теракта на территории РФ – над Брянской областью был замечен беспилотник, выпущенный с территории Украины.

Дежурные средства ПВО после обнаружения беспилотника его уничтожили. На данный момент информации о разрушениях нет.

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