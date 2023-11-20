Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Уточняется, что киевский режим предпринял очередную попытку теракта на территории РФ – над Брянской областью был замечен беспилотник, выпущенный с территории Украины.

Дежурные средства ПВО после обнаружения беспилотника его уничтожили. На данный момент информации о разрушениях нет.