Над Курской областью сбили украинский беспилотник

По данным военного ведомства, около 20:30 беспилотник пытался совершить теракт на территории России, его заметили дежурные средства ПВО и уничтожили над регионом.

Губернатор Курской области Роман Старовой ранее также просил сохранять спокойствие из-за работы ПВО, а также не трогать обломки неизвестных БПЛА и не приближаться к ним.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что бойцы ВС РФ продвинулись в зоне спецоперации на 12 участках. Подробнее в материале.