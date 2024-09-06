Над Курской областью системы ПВО сбили две украинские авиабомбы и беспилотник

На территории Курской области российскими военными были сбиты беспилотник и две управляемые авиабомбы вооруженных сил Украины. Об этом на своей телеграм-странице сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По словам Смирнова, вражеские снаряды были ликвидированы в одном из приграничных с Украиной районов. В Курской области продолжаются боевые столкновения. В минувший четверг Министерство обороны России докладывало о ликвидации нескольких сотен украинцев, а также десятков единиц военной техники.

Ранее сообщалось о том, что по мнению министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, НАТО может разрешить Киеву наносить удары вглубь территории РФ.