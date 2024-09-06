Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с резкой критикой идеи использования западного оружия для нанесения ударов по территории России.

По словам спикера венгерского правительства Ковача, глава МИД охарактеризовал подобные действия как опасную эскалацию конфликта. Сийярто подчеркнул уникальную позицию Венгрии среди стран Европейского Союза и НАТО. По его заявлению, Будапешт остается единственным членом обоих альянсов, который не поставлял и не планирует поставлять вооружение Украине.

Такая позиция Венгрии отражает ее последовательный курс на мирное урегулирование конфликта и стремление избежать дальнейшего обострения ситуации в регионе. Венгерское правительство продолжает призывать к дипломатическому решению и выступает против действий, которые могут привести к расширению зоны боевых действий.

Заявление венгерского министра вновь подчеркивает существующие разногласия внутри ЕС и НАТО относительно стратегии поддержки Украины и методов противодействия России. В то время как большинство западных стран увеличивают военную помощь Киеву, Венгрия последовательно выступает за более осторожный подход, опасаясь непредсказуемых последствий дальнейшей милитаризации Украины. Позиция Венгрии вызывает неоднозначную реакцию среди союзников, но отражает сложность ситуации и различия в оценке рисков дальнейшей эскалации среди европейских политиков.

Ранее стало известно, попавшей под санкции Симоньян прислали письмо со словами поддержки из США.