Над Севастополем сбили вражеский беспилотник

У берегов Севастополя над морем вечером в пятницу, 15 декабря, был сбит вражеский беспилотник. Об этом в своем официальном канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его данным, сначала сработала система ПВО. Согласно предварительной информации, российские военные сбили и уничтожили один украинский беспилотник. Сейчас обстановка в городе и на море находится под контролем, добавил Развожаев.

Также, по первоначальной информации от спасателей, в результате падения БПЛА нет повреждений инфраструктуры, а также каких-либо пострадавших.