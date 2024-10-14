Над военными базами США в штате Вирджиния заметили неизвестные беспилотники

Над военными базами в штате Вирджиния заметили большое количество беспилотников. Об инциденте сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

Речь идет о военно-морской базе Норфолк и авиабазе Лэнгли.

Военно-морская база Норфолк — крупнейшая база в мире, а в Лэнгли находится штаб-квартира Центральное разведывательное управление США.

БПЛА появлялись над военными базами в течение 17 дней в декабре 2023 года. Они летали в течение 45-60 минут после захода солнца.

Очевидцы утверждают, что шестиметровые дроны летали со скоростью 160 км/ч. Некоторые дроны светились.

Сотрудники полиции пыталась преследовать БПЛА, но из этой затеи ничего не вышло.

Выяснить принадлежность беспилотников не удалось. Собеседники издания считают, что дроны могли запустить РФ или КНР.

Ранее сообщалось о том, что сестра Ким Чен Ына предупредила Южную Корею о последствиях отправки дронов с листовками.