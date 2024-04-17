В США назвали сумму, которую хотят выделить на помощь Украине по проекту

США хотят направить из бюджета на помощь Украине почти 61 миллиард долларов. Как сообщает ТАСС, именно такая цифра фигурирует в сопроводительных бумагах законопроекта, который подготовила палата представителей.

Всего речь идет о сумме в 60,84 миллиарда долларов, а 23,2 миллиарда из них хотят передать Украине для восполнения передаваемого военного имущества, а также оборонных услуг. Кроме того, еще 13,8 миллиарда планируют израсходовать на приобретение для Киева различного вида вооружений и оборонных услуг. Интересно, что из общей суммы 11,3 миллиарда долларов нужны для поддержания «текущих военных операций США в регионе». Еще 26 миллионов конгресс хочет направить на аудит.

Ранее мы писали о том, что в Уэльсе раздался взрыв на заводе, где делают боеприпасы. Компания BAE Systems, которой принадлежит производство, приступила к расследованию причин инцидента.