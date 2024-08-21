«Надеемся вернуться»: уехавший из Курской области мужчина рассказал, как бежал с семьей и небольшим чемоданом

Житель Курской области Валерий Воронцов, покинувший родной дом после начала боевых действий, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как выбирался из горячей точки вместе с семьей и планирует ли возвращаться обратно.

По его словам, за ночь семье удалось проехать на машине 560 километров, перед выездом они успели собрать всего один небольшой чемодан.

«В одной руке телефон, в другой документы, все. Пожили неделю у родственников. Когда поняли, что боевые действия затягиваются, стали искать, куда податься. Позвонили знакомым в Коломну — решили далеко не ехать, чтобы было ближе возвращаться. Они сказали, что работа есть, жилье снять можно. Сели на электричку, два часа и мы на месте», — рассказал Воронцов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Он не рискнул отправиться с семьей в Курск, так как регион подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Кроме того, по словам мужчины, в городе резко выросли цены на жилье.

«Люди держатся, надеемся вернуться, ведь там осталось все, что было нажито. Обстановка сложная. Летают дроны, обстрелы, периодически прорываются ДРГ ВСУ. Нет света, газа, воды и связи. Кто оставался до последнего — готовили на кострах, но их тоже вывезли. Планируются серьезные военные действия, так что мы уверены, что мы вернемся в наши дома», — заключил он.

Ранее очевидица рассказала про обстановку в Курске.