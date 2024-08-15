«Все небо в дронах»: курянка рассказала о ситуации в городе и области

Ситуация в Курской области остается напряженной. Вся страна следит за новостями и помогает жителям приграничных к Украине районов не только продуктами, но и жильем. Жительница Курска Джульетта Т. (имя изменено) рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» об обстановке в городе и настроении жителей.

По словам курянки, все, кто мог, уехали из Суджи, Рыльска, Глушково, Белой и Коренево, а также из других населенных пунктов приграничья.

«Сирена о ракетной опасности включается по десять раз в день. Держимся. Знакомая уехала, выпустив собак. В квартире в Судже остались кошки. Ехать назад опасно, это не сравнить с прошлым годом в Шебекино. Все небо в атакующих дронах», — поделилась женщина с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Курянка отметила, что в Сети очень много враждебных фейков, которые преувеличивают и переворачивают обстановку.

«Многие уезжают, но больше людей все-таки остаются. Они верят и надеются на лучшее. Верят, что ситуация нормализуется. Власти принимают меры, чтобы помочь», — добавила она

Джульетта пытается помочь местным животным, пристроив их в другие области.

«Девчонки вчера забрали на лечение сбитого кота, тоже под вой сирен. Не знаю, выживет ли, но не оставили безнадежно умирать», — рассказала жительница Курска.

Она подчеркнула, что в городе и области также находятся волонтеры. Они помогают местным, но многие также погибают от дронов.

Ранее волонтеры рассказали, что супруги из Курской области шесть часов пролежали раненые в своем авто.