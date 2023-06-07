«Надеюсь, их надолго посадят»: мошенники обворовали россиян на 80 миллионов рублей с помощью пищевых добавок

Мошенники из Симферополя заработали около 80 миллионов рублей с помощью новой схемы обмана, пишет SHOT .

Журналисты сообщили, что группа из 12 человек развела 7 тысяч человек на покупку биологически активных добавок (БАДов). Мошенники предлагали людям купить их, а после под видом полицейских убеждали, что это подделки, за которые можно вернуть деньги. Для этого предлагали пойти к адвокату, который также был участником группировки. «Правозащитник» даже купил себе накладную бороду для солидности. Со всех манипуляций обманщики и получали деньги.

«Надеюсь, они хотя бы пустышки продавали, а не БАДы с какими-то странными веществами»; «80 миллионов… Надеюсь, их надолго посадят»; «Надо наказать каждого участника этой группировки», — считают пользователи Сети.

Оказалось, что мошенники орудуют в обычном доме, куда с обыском нагрянули оперативники. Помимо той самой накладной бороды, там нашли и телефоны, с которых осуществлялись звонки колл-центра организации мошенников.

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