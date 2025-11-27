Надежда угасла: в Подмосковье прекращены поиски молодого человека, исчезнувшего в октябре

В Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья прекращены поиски молодого человека, пропавшего около месяца назад. Тело 22-летнего Андрея Макеева было обнаружено и опознано. Печальную новость подтвердила его мать Елена Владимировна в разговоре с корреспондентом REGIONS .

Молодой человек перестал выходить на связь 23 октября. В день исчезновения он вышел из дома своей подруги в селе Богородское, после чего его местонахождение и дальнейшая судьба оставались неизвестными. На протяжении всего времени розыска родственники не оставляли надежды найти Андрея живым. Основанием для оптимизма служил тот факт, что его аккаунты в социальных сетях проявляли активность и после даты пропажи.

Это обстоятельство заставляло близких строить различные версии, пытаясь объяснить его исчезновение. Среди предположений фигурировала возможность того, что молодой человек мог добровольно уйти в религиозную секту или стать жертвой похищения, находясь где-то под принуждением. Однако эти догадки, как теперь выяснилось, не соответствовали действительности. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняют правоохранительные органы.

