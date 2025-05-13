«Надю она не искала»: подругу найденной на заборе пермячки заподозрили в причастности к гибели девушки

Близкие погибшей жительницы Перми, чье бездыханное тело было обнаружено на заборе, внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения в баре, где девушка провела свой последний вечер. Просмотр этих записей вызвал у семьи вопросы о поведении подруги погибшей в момент ее исчезновения, сообщила одна из сестер в беседе с корреспондентом URA.RU.

По словам близких, после исчезновения Нади ее подруга не проявляла никакой активности в поисках. Это кажется им весьма странным.

«Надя и ее подруга сидели в этом баре. Потом подруга пошла в туалет и потащила Надю с собой. Когда Надя вышла, она случайно уронила у кого-то со стола напитки, сразу после этого ее как будто кто-то сзади дернул за руку. Она и подруга пропали из поля зрения камер наблюдения примерно на 10 минут», — отметила девушка.

Затем, как рассказала сестра, приятельница вернулась в зал без своей спутницы и сразу же подошла к барной стойке. Там она обратилась к работнику заведения с информацией о пропаже своей подруги.

«Странно, что если она потеряла Надю, то не пошла посмотреть по залу по столикам, а целенаправленно отправилась к барной стойке. Там ей сказали фразу, мол, не парься, поюзают и вернут примерно через час», — задалась вопросом родственница погибшей.

После беседы с барменом девушка покинула помещение, окинула взглядом окрестности, после чего вернулась обратно. Через пару минут она снова покинула бар и спокойно уехала домой на такси.

«Надю она не искала, как это писали», — заключила сестра погибшей.

Ранее сотрудники правоохранительных органов начали расследование по факту гибели человека. В социальных сетях появилась информация о том, что к девушке, предположительно, проявляли внимание мигранты из одной из стран Средней Азии. А вскоре ее бездыханное тело было обнаружено на заборе рядом с баром. Позднее стало известно, что в крови Нади выявили 5,8 промилле алкоголя.