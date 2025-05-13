В крови девушки, чье тело нашли на заборе в Перми, выявили 5,8 промилле алкоголя

В министерстве, занимающемся вопросами безопасности территории Пермского края, опровергли информацию о том, что 18-летняя жительница Перми перед смертью стала жертвой насилия.

Накануне сотрудники правоохранительных органов начали расследование по факту гибели человека. В социальных сетях появилась информация о том, что к девушке, предположительно, проявляли внимание мигранты из одной из стран Средней Азии. А вскоре ее бездыханное тело было обнаружено на заборе рядом с баром.

«Информация о насильственных действиях не подтверждается. Выводы о совершении преступления лицами, в том числе иностранных государств, не соответствуют действительности», — заявили в министерстве.

В ведомстве рассказали, что в результате трагического инцидента скончалась молодая жительница Перми. В ее крови обнаружили 5,8 промилле алкоголя, что соответствует сильному алкогольному опьянению.

Причиной смерти стало проникающее колотое ранение в области туловища. Предположительно, девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, пыталась преодолеть забор и зацепилась за острые металлические колья.

Ранее сообщалось, что молодая москвичка погибла из-за самолечения физраствором.