Золото по дешевке: драгметаллы распродают с огромными скидками из-за транспортной блокады

В Дубае зафиксировано резкое снижение стоимости золота по сравнению с мировыми котировками из-за обострения военно-политической обстановки на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg.

Крупнейший мировой центр торговли драгоценными металлами столкнулся с логистическим кризисом: массовая отмена и задержка авиарейсов сделали невозможной привычную транспортировку слитков в грузовых отсеках пассажирских лайнеров. Сложившаяся ситуация вынудила покупателей массово отменять ранее оформленные заказы, а трейдеров — выставлять на продажу уже приобретенные активы с существенным дисконтом.

Размер скидок достигает $30 за унцию относительно эталонной цены, устанавливаемой Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов. По состоянию на 5 марта текущего года, официальная мировая стоимость унции золота составляла $5,1 тыс., однако в ОАЭ приобрести металл можно значительно дешевле из-за невозможности его оперативного вывоза.

Отраслевые аналитики подчеркивают, что Объединенные Арабские Эмираты в последние годы закрепили за собой статус ключевого хаба в распределении золотых запасов. Текущий дисконт является аномальным для рынка и отражает глубину транспортного паралича в регионе.

