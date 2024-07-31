Власти Парижа официально заявили, что плана «Б» по триатлону на Сене не было

Вокруг олимпийских соревнований по триатлону разгорается настоящий скандал. Так, власти Парижа заявляют, что никакого запасного плана для проведения соревнований кроме как на реке Сена не было, пишет РИА Новости в среду, 31 июля.

Напомним, что ранее мужские соревнования по триатлону, назначенные на вторник, были перенесены из-за загрязнения Сены. Говорилось о том, что причиной случившегося стал дождь. Но это – не единственная отмена: тренировки и соревнования переносятся уже с воскресенья.

Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала в среду, что власти не рассматривали никакого плана «Б» для проведения соревнований по триатлону, кроме как на Сене, в которой запрещено купаться аж с 1923 года из-за кишечной палочки и множества других бактерий. По словам Идальго, проводилась очистка воды, и еще в конце июня там можно было купаться.

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