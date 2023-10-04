«Никакого волшебства не существует»: эзотерик объяснила, почему не стоит ждать судьбоносной встречи

У каждого человека где-то есть вторая половинка. Но не всегда стоит ждать судьбоносной встречи, так как не каждому из нас предначертан принц на белом коне.

В этом уверена эзотерик и таролог Марианна Абравитова. По ее словам, от несчастливой судьбы можно «сбежать» — у человека всегда есть выбор.

«Своим» человеком может оказаться тот, с кем вы проживете несчастливую жизнь, и изменить этого будет нельзя», — заявила Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Конечно, по ее словам, некоторым везет встретить того самого, но если не получилось, то не стоит отчаиваться.

«Например, судьба пророчит вам союз, но конкретного человека нет. И тогда это становится делом вашего выбора. То есть вы, когда в вашу жизнь приходит кто-то, смотрите, насколько вам этот человек подойдет. Нужно относиться к этому очень серьезно», — подчеркнула собеседница издания.

Эзотерик добавила, что иногда нужно просто расслабится и успокоиться, а не бегать за «тем самым».

«Никакого волшебства не существует, есть энергетические техники, практики. И частенько бывает такое, что если человеку для его судьбы, для его личности, для его души нужно пройти путь одиночества, то воздействовать на это не всегда удается. Нужно жить дальше», — заключила Абравитова.

Ранее эзотерик рассказала, возможно ли изменить судьбу.