Надым отправил в Волноваху ДНР автобус с гумпомощью

Ямал передал Донбассу гуманитарную помощь: автобус с необходимыми товарами и продовольствием. Транспорт пустили из Надыма, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Помощь послали в Вольное, Зачатовку, Ровнополь и Ивановку. Отправили посылки на предприятия, а также адресные. Доставили груз для социально значимых зданий. По просьбам жителей передали оборудование детскому саду, школам, ФАПу и ДК.

«Техника зарекомендовала себя как надежная, подготовленная. Вынесла все перипетии длинного пути. Поэтому нашим детям доставлена гуманитарная помощь в полном объеме. Спасибо большое всем жителям Ямало-Ненецкого автономного округа. Вместе мы победим, победа будет за нами», — отметил водитель из Волновахи Сергей Доценко.

Следующую посылку планируют отправить Пуровского района. Помощь СВО и Донбассу не прекращается.

Ранее сообщалось, из подмосковного Егорьевска отправили очередной конвой с помощью в зону проведения СВО.