Надземный паркинг с автомойкой и мотосервисом появится в Одинцово в следующем году
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
В рабочем поселке Заречье городского округа Одинцово ведется строительство многоуровневой парковки, работы планируют завершить в первом квартале 2025 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, стройготовность объекта оценивается в 20%. Строительство выполняет специализированный застройщик «Самолет-Заречье», сейчас он возводит надземную часть строения и обустраивает временные сооружения. Паркинг будет открытого типа, его площадь составит 21,1 тысячи квадратных метров. Он будет рассчитан на 717 машиномест. В здании также разместят автомойку на четыре поста, мотосервис с мойкой и ремонтной зоной на четыре поста и другие помещения.
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