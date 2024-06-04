Надземный паркинг с автомойкой и мотосервисом появится в Одинцово в следующем году

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, стройготовность объекта оценивается в 20%. Строительство выполняет специализированный застройщик «Самолет-Заречье», сейчас он возводит надземную часть строения и обустраивает временные сооружения. Паркинг будет открытого типа, его площадь составит 21,1 тысячи квадратных метров. Он будет рассчитан на 717 машиномест. В здании также разместят автомойку на четыре поста, мотосервис с мойкой и ремонтной зоной на четыре поста и другие помещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.