Надземный пешеходный переход достроили в подмосковном Реутове

Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья по результатам проверки выдали заключение о соответствии проектной документации надземного пешеходного перехода, который пролегает через железнодорожные пути в городском округе Реутов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении уточнили, что переход возвели по поручению губернатора Андрея Воробьева и по просьбам местных жителей. Он соединяет улицу Октября и Никольскую. В результате в этом месте будет обеспечен безопасный переход для более чем 25 тысяч человек. Новый объект оборудован лестничными сходами, лифтами для маломобильных групп населения. Его также украшает архитектурное освещение фасадов, которое управляется телемеханически.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.