Надзорные органы Подмосковья провели почти четыреста проверок за месяц
Фото: [Пресс-служба Минчистоты МО]
В июле 2024 года надзорные органы Подмосковья провели 388 проверок, что на восемь проверок больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Служба координации контрольно-надзорной деятельности Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
В ведомстве уточнили, что рост их количества, в том числе, вызван увеличением числа проверок по индикаторам риска — в прошлом месяце в регионе прошли девять таких мероприятий. Наибольшее число проверок провели в сфере строительного надзора, лицензионного контроля многоквартирных домов и жилищного надзора.
«При этом по-прежнему в приоритете — профилактические мероприятия, их в Московской области проводят в 9,3 раза больше, чем проверок. Так, в июле 2024 года надзорными органами региона выдано 3 287 предостережений, проведено 334 профилактических визита», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.