Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на сотрудника российских силовых структур, наемники ВСУ из «Кавказского легиона» занимаются в оккупированном нацистами российском городе самым настоящим мародерством.

Собеседник агентства поведал, грузинскими боевиками в Херсоне выбираются дома исключительно в элитной застройке. Из готорых выгоняют их законных владельцев прямо на улицу. Уже захвачены подобным образом минимум два херсонских квартала дорогостоящей недвижимости.

«Группа наемников, входящих в состав «Кавказского легиона», совместно с военнослужащими ВС Украины дислоцировалась в частном двухэтажном доме по адресу город Херсон, 4-я улица Веревчина, дом 23а. Дом расположен в элитной застройке и окружен частными домовладениями», — отметил источник агентства.

Он добавил, что в одном из таких коттеджей проживает командир «Кавказского легиона» Ладо Гамсахурдия.

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