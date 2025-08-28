Наговициной еще год назад отказали в подъеме на пик Победы

Год назад альпинистке Наталье Наговициной, застрявшей на горе в Киргизии, отказали в восхождении на пик Победы из-за недостаточной подготовки на тот момент. Об этом поведал белорусский альпинист Артем Ценцевицкий в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, Наговицына не могла идти в ногу с другими альпинистами. Поэтому он решил не продолжать восхождение и развернул ее вниз в безопасном месте.

«Мы договорились, если она успевает двигаться со скоростью остальных участников, мы продолжаем восхождение. Если у нее не получается двигаться с нашим темпом, то ей придется развернуться в любой момент», — сообщил альпинист.

Собеседник журналистов подчеркнул, что оценить уровень подготовки альпиниста весьма непросто. Однако на тот момент он пришел к выводу, что подготовка альпиниста была недостаточной.

«К Победе готовиться надо очень серьезно. На мой взгляд, ее подготовки было на тот момент недостаточно, и я принял решение, что ее надо развернуть вниз», — рассказал альпинист.

Ценцевицкий отметил, что на пике Победы погодные условия более опасны, чем, например, на пике Коммунизма. Поэтому спасение утопающих на пике Победы, по его словам, в 99% случаев зависит от самих участников восхождения.

Напомним, 12 августа Наговицина оказалась в затруднительном положении на высоте более 7 тысяч метров на пике Победы. При спуске она получила травму ноги, и начались попытки ее спасения. Одна из этих попыток закончилась трагически — итальянский альпинист погиб.

Последний раз россиянку видели живой во время съемки с дрона 19 августа. В связи с невозможностью установить факт ее жизни или смерти, МЧС Киргизии признало ее пропавшей без вести.