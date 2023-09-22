Награждение сотрудников многофункциональных центров состоялось в подмосковном Одинцово

Общество

Фото: [Валерий Жуков]

Сотрудникам многофункциональных центров вручили профессиональные награды в рамках форума МФЦ Московской области, которое прошло в Одинцовском городском округе. Об этом рассказали в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

«Уже 14 лет вы помогаете жителям Подмосковья. Быстро и качественно предоставляете абсолютно разные услуги: муниципальные, федеральные и региональные, в том числе в электронном формате. Вы с легкостью подхватываете все инициативы, всегда оправдываете надежды, которые на вас возлагают», — отметила глава ведомства Надежда Куртяник.

Напоминаем, что по итогам прошлого года регион стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» в номинации «Крупная региональная сеть МФЦ».

Так, за добросовестный труд и вклад в развитие системы предоставления госуслуг в Подмосковье сотрудники были награждены Благодарностями Губернатора региона и Почетными грамотами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по привлечению врачей в регионе.

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