Награждение сотрудников многофункциональных центров состоялось в подмосковном Одинцово

«Уже 14 лет вы помогаете жителям Подмосковья. Быстро и качественно предоставляете абсолютно разные услуги: муниципальные, федеральные и региональные, в том числе в электронном формате. Вы с легкостью подхватываете все инициативы, всегда оправдываете надежды, которые на вас возлагают», — отметила глава ведомства Надежда Куртяник.