Награждение сотрудников многофункциональных центров состоялось в подмосковном Одинцово
Фото: [Валерий Жуков]
Сотрудникам многофункциональных центров вручили профессиональные награды в рамках форума МФЦ Московской области, которое прошло в Одинцовском городском округе. Об этом рассказали в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.
«Уже 14 лет вы помогаете жителям Подмосковья. Быстро и качественно предоставляете абсолютно разные услуги: муниципальные, федеральные и региональные, в том числе в электронном формате. Вы с легкостью подхватываете все инициативы, всегда оправдываете надежды, которые на вас возлагают», — отметила глава ведомства Надежда Куртяник.
Напоминаем, что по итогам прошлого года регион стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» в номинации «Крупная региональная сеть МФЦ».
Так, за добросовестный труд и вклад в развитие системы предоставления госуслуг в Подмосковье сотрудники были награждены Благодарностями Губернатора региона и Почетными грамотами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по привлечению врачей в регионе.