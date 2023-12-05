«Находится в депрессивной точке»: эзотерик объяснила, почему Николас Кейдж решил уйти из кино

«Чтобы их запомнили в зените, а не говорили про них, что они старые и страшные. Многие уходили, чувствуя свою изношенность и пустоту внутри. Другие же остаются в профессии до самого конца, считая, что они гениальны. Даже тогда, когда качество их работы падает, они не включают самокритику. Кейдж явно находится сейчас в депрессивной точке, в которой ему тяжело творить», — пояснила Абравитова.