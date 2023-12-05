«Находится в депрессивной точке»: эзотерик объяснила, почему Николас Кейдж решил уйти из кино
Фото: [Chris Young/AP/TASS]
Голливудская звезда Николас Кейдж заявил в интервью американскому глянцевому журналу, что хочет уйти из кино, потому что чувствует — сказать зрителю ему больше нечего. По словам актера, он хочет посвятить свое время семье.
Известный эзотерик и таролог Марианна Абравитова оценила ситуацию.
«Я вижу, что у Николаса Кейджа некий креативный потенциал уже выработан. Сейчас в его жизни наступил момент, когда ему больше не интересно то, чем он занимается. Мотивация огромными деньгами для него уже не работает — он это проходил не один раз, а новых эмоций от работы он больше не черпает», — рассказала Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Эксперт предположила, что, если бы артист не проводил на работе очень много времени и делал бы паузы, съемочные площадки ему бы не наскучили.
«Кейдж настолько востребованный артист, что, боясь потерять эту востребованность, постоянно находится в рабочем процессе. Конечно, у него началось выжигание и отмирание ярких эмоций. Уйдя из кино на длительный срок, сможет ли он потом запрыгнуть снова в вагон, который катается по Голливуду — вот это уже вопрос», — добавила Абравитова.
Многие актеры, отметила эксперт, уходят на пике своей славы.
«Чтобы их запомнили в зените, а не говорили про них, что они старые и страшные. Многие уходили, чувствуя свою изношенность и пустоту внутри. Другие же остаются в профессии до самого конца, считая, что они гениальны. Даже тогда, когда качество их работы падает, они не включают самокритику. Кейдж явно находится сейчас в депрессивной точке, в которой ему тяжело творить», — пояснила Абравитова.
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