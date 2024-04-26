Находящаяся в розыске Мартынова 16 лет вела светскую жизнь и летала по России

Обвиняемая в покушении на собственную дочь Антонина Мартынова находилась в федеральном розыске, но при этом на протяжении 16 лет успешно вела светский образ жизни, путешествовала по России и жила в столице. Это выяснили журналисты RT .

Присяжные в 2008 году признали Мартынову виновной в покушении на жизнь дочери. Они почти единогласно согласились, что женщина могла намеренно толкнуть малышку с лестничного пролета. В тот же год Мартынова скрылась от следствия, но, как оказалось, она не особо пряталась все 16 лет.

За это время она успела вступить в отношения с неким бизнесменом Виктором, который сейчас руководит IT-проектами одной из думских партий. Они жили в элитном жилом комплексе, пользовались разными аккаунтами в соцсетях, заказывали еду на карты, открытые на знакомых, и многое другое, что помогло бы делать жизнь на свободе Мартыновой возможной.

Судя по всем найденным аккаунтам фигурантки дела, ей удавалось посещать выставки, культурные мероприятия, ездить на московском метро, расширять свой круг общения и много рассуждать на интеллектуальные темы. Также она ходила в походы. Виктор о прошлом Антонины не знал, а представлялась они другим именем, как и 19-летняя дочь. Последняя и вовсе узнала об истории с покушением только от полиции.

Следующее заседание по делу назначено на 2 мая.

Ранее сообщалось, что полиграфолог убедилась в невиновной Мартыновой.