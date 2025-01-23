Находящихся в Ирландии россиян предупредили о сокрушительном шторме

Атлантический шторм «Эйоуин» прогнозируется в Ирландии, в стране объявят «красный» уровень погодной опасности. Об этом российских туристов предупредили в посольстве.

Туристов из России призвали к осторожности на период буйства урагана. «Эйоуин» достигнет Ирландии в ночь на 24 января и продержится в стране до конца дня. Ожидается штормовой ветер до 130 км/ч и множественные осадки. Находиться на улице, как полагают, будет невозможно и опасно.

Школы и госучреждения в Ирландии также на период шторма будут закрыты. Рекомендуют забыть об использовании машин во время штормовых условий. Также нельзя стоять под шаткими конструкциями, гулять по береговым линиям и в целом нежелательно выходить из дома.

«Эйоуин» с наибольшей вероятностью вызовет перебои с электричеством, нанесет вред инфраструктуре и приведет к материальному ущербу граждан.

Ранее сообщалось, что россиянка погибла в Таиланде из-за занятий йогой на скалах во время шторма.