Россиянка погибла на тайском Самуи из-за занятий йогой на скалах в шторм

Туристка из России утонула в Таиланде, когда пыталась заниматься йогой на скале. Подробности пишет телеграм-канал Mash.

Трагедия произошла несколько часов назад на одном из пляжей острова Самуи. Утром там объявили штормовое предупреждение, однако этот факт не остановил 24-летнюю россиянку, которая вечером отправилась в сторону пляжа. Там девушка забралась на скалу, расстелила коврик для йоги и стала смотреть на волны. Одна из них снесла отдыхающую с камня и затянула под воду.

Происшествие случилось на глазах очевидцев. Вытащить утопающую пытались местные спасатели, но не смогли, так как специальные плавсредства они убрали в ангар, дабы уберечь от разбушевавшейся стихии.

Ранее сообщалось о том, что на Бали турист из России утонул после спора с друзьями.