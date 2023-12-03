«Наиболее вероятен срыв»: выяснилось, почему Гуф отменил новогодние корпоративы

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, отменил все новогодние корпоративы. Как сообщает Mash , музыкант рискует снова попасть в рехаб, но его родственники настаивают на том, что происходящее — результат стресса, а не употребления наркотиков.

Врач-психиатр и нарколог Владислав Кузнецов рассказал нам, мог ли артист вернуться к пагубной привычке.

«Если и имеет место быть употребление наркотических веществ, то наиболее вероятно, что это синтетические наркотики. Подобное поведение встречается и без употребления, но так как человек ранее был с ними в тесной связи, наиболее вероятен срыв. Для людей, которые ранее употребляли, это способ получить внутренний ресурс, почувствовать себя вновь на коне», — сообщил специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Победа над наркотиками, считает наш собеседник, всегда реальна. Избавление от употребления находится в прямой корреляции с желанием победить зависимость. К сожалению, без этого главного критерия достичь результата невозможно, а родным и просто заинтересованным лицам, это выльется в большие траты, но попытки будут тщетны.

«Рехаб и различные методы терапии от зависимости играют очень важную роль, но без самого желания человека избавиться от зависимости это лишь способ испытывать судьбу и дальше», — заключил Кузнецов.

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