Найден древний народ-невидимка: как предки людей смогли избежать контактов 20 веков

Международная группа ученых-палеогенетиков в ходе масштабного исследования идентифицировала следы ранее неизвестной популяции Homo sapiens, которая существовала в длительной изоляции на территории юга Африки.

Анализ геномов 30 индивидов, возраст останков которых варьируется от 150 до 10 200 лет, показал, что данная группа не смешивалась с другими человеческими популяциями на протяжении приблизительно 200 000 лет. Генетический обмен с группами из Восточной и Западной Африки начался, согласно выводам исследования, только около 1 400 лет назад.

Естественным барьером, способствовавшим такой изоляции, ученые считают регион к югу от реки Лимпопо. Большинство изученных образцов принадлежат к митохондриальной гаплогруппе L0d, которая характерна для современных койсанских народов. Исследование подтвердило, что современная этническая группа сан сохранила до 80% генетического наследия этой древней изолированной популяции.

В процессе работы были выделены 79 уникальных генетических вариантов, отличающих современного человека от других гоминид. Эти варианты связаны с функциями развития нейронов, работой мозга, иммунитета и почек. Ученые отмечают, что изоляция позволила сохранить эти древние генетические особенности, что представляет особую ценность для изучения ранних этапов эволюции Homo sapiens.

