Уличная магия в Балашихе: в городе сняли самый быстрый «прием у врача» на улице

В социальных сетях активно обсуждается короткий видеоролик, снятый в микрорайоне Новое Павлино подмосковной Балашихи. Как передает REGIONS со ссылкой на пост, на кадрах двое молодых людей идут к подъезду, один из них поскальзывается и падает, неудачно приземлившись на руку. История получила неожиданное продолжение, которое можно назвать « уличной магией » .

На видео показано, как спутник травмированного парня мгновенно приходит на помощь: помогает подняться и одним точным движением вправляет, судя по действиям, вывих плеча. После этого мужчины пожимают друг другу руки и спокойно заходят в дом. Автор публикации сопроводил ролик подписью, давно ставшей распространенной в мемах и смешных видео.

«Вероятность того, что рядом с вами в такой момент окажется травматолог, очень мала, но никогда не равно нулю», — сообщает автор поста.

Ролик вызвал бурную реакцию в комментариях. Одни пользователи восхитились скоростью реакции и мастерством «уличного спасателя», другие сразу заподозрили инсценировку. Главный вопрос, разделивший аудиторию: возможно ли, не имея медицинского образования, так профессионально и быстро оказать помощь?

На запрос редакции дал развернутый комментарий врач-реаниматолог Константин Недошивин. Специалист в беседе с REGIONS развеял миф о простоте процедуры и предостерег от попыток ее повторения.

«Начнем с того, что без рентгена определить, что это именно вывих, а не, например, перелом или сочетанная травма, сложно даже травматологу. Во-вторых, для таких действий нужно обладать специальными навыками. В противном случае можно повредить важные сосуды или добавить к существующей еще одну травму», — рассказал врач.

Медик подчеркнул, что даже в случае успеха подобная «полевая» помощь не отменяет необходимости профессионального наблюдения. Даже при успешном вправлении вывиха конечности нужна последующая иммобилизация и наблюдение специалиста.

В то же время врач отметил, что ролик, даже если он является постановкой, несет в себе важный профилактический посыл. В зимний период количество травм, связанных с падениями, резко возрастает, и подобный контент заставляет людей быть внимательнее на скользких тротуарах. Однако эксперты единодушны: единственно правильный алгоритм при подозрении на вывих или перелом — обеспечить пострадавшему покой, по возможности зафиксировать конечность и немедленно вызвать скорую медицинскую помощь, а не пытаться повторить сомнительные «киношные» трюки.

