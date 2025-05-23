Найдена еще одна жертва серийного отравителя из электричек
Серийному отравителю из электричек вынесут приговор за разбойное нападение
Фото: [flickr.com]
Сотрудники транспортной полиции нашли еще одну жертву серийного отравителя Алексея Выговского.
Выяснилось, что в мае 2008 года злоумышленник совершил разбойное нападение на мужчину. Тот погиб. Его тело обнаружили на одной из железнодорожных станций.
Новые подробности криминального прошлого Выговского могут добавить ему срок, сообщают «Известия».
В ближайшее время состоится очередное судебное заседание.
Напомним, в 2011 году Выговский был приговорен к 22 годам и двум месяцам тюремного заключения за 28 эпизодов отравлений.
В 2023 году следователи выяснили, что он причастен еще к 44 случаям отравления и гибели 22 человек.
Тогда срок наказания продлили на три месяца. Срок наказания на тот момент увеличили всего на три месяца.
Отравлениями Выговский начал заниматься в середины нулевых. Он втирался в доверие к выпившим людям и угощал их напитком с опасным веществом. После этого Выговский присваивал себе имущество жертвы.
Ранее сообщалось о том, что в столице Гаити женщина отравила 40 преступников, угостив их пирожками.