Женщина из кровной мести отравила насмерть 40 человек

На Гаити женщина отравила членов банды Viv Ansanm, подмешав в пирожки смертельную дозу пестицидов. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», ссылаясь на Oddity Central.

После совершения преступления женщина добровольно явилась в полицию и призналась в содеянном, заявив, что мстила за убитых родственников. Она решила отравить всех, кто так или иначе был причастен к семейной трагедии.

Точное число пострадавших от отравления пока не называется. Иностранный портал пишет про 40 жертв минимум: все они были членами одной преступной банды.

Полиция продолжает расследование инцидента.

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