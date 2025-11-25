Найдена редчайшая кинопленка с вечеринкой нацистов в Нидерландах

Региональный архив нидерландского города Алкмар получил в свое распоряжение уникальный исторический артефакт — кинопленку, запечатлевшую вечеринку нацистских офицеров в отеле «Проот» в период Второй мировой войны, сообщило издание NL Times.

Ценная находка была обнаружена в ржавой металлической банке и впоследствии передана в архив для изучения. Ее уникальность заключается в том, что это первое известное видео подобного мероприятия среди нацистского командования.

На кадрах запечатлены офицеры в неформальной обстановке: они смеются, употребляют алкогольные напитки, курят и занимаются музицированием. В вечеринке также принимают участие владелец отеля и его сотрудники.

Представитель архива Йессе ван Дейл подчеркнул историческую значимость обнаруженных материалов, отметив, что большинство подобных документов было уничтожено нацистами перед освобождением Нидерландов союзными войсками.

Перед обнародованием видео архив провел консультации с внуками бывшего владельца отеля, которые поддержали решение о публикации этих исторических кадров.

Исследователь Харко Гейсберс, специализирующийся на изучении периода Второй мировой войны, подтвердил исключительную ценность находки.

По его словам, до настоящего времени историки располагали лишь единичными фотографическими свидетельствами подобных мероприятий, тогда как движущееся изображение предоставляет принципиально новые возможности для анализа поведения и взаимоотношений в среде нацистских офицеров.

