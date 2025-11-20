В Москве откроется международный форум «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет»

В Москве начал работу международный научно-практический форум «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет», приуроченный к 80-летней годовщине начала процесса над главными нацистскими преступниками. Мероприятие организовано Национальным центром исторической памяти при президенте РФ совместно с Музеем Победы (материал есть у РИА Новости ).

В форуме принимают участие государственные и общественные деятели, представители судебной системы и правоохранительных органов, дипломатического корпуса, российские и зарубежные историки, юристы-международники, журналисты, сотрудники музеев и архивов, а также деятели культуры.

В рамках мероприятия запланирована экспертная оценка современных вызовов сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн в контексте наследия Нюрнбергского процесса. Организаторы подчеркивают, что форум логически продолжает масштабную работу по сохранению памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками.

Особенностью мероприятия стало проведение пленарного заседания в частично воссозданном интерьере зала № 600 Дворца правосудия в Нюрнберге, где в 1945–1946 годах проходили заседания Международного военного трибунала.

В выставочном пространстве столичного Манежа представлены архивные фотографии и документы, историческая кинохроника, современные документальные и художественные фильмы, материалы отечественной и зарубежной прессы, свидетельства очевидцев и вещественные доказательства преступлений нацистов.

Нюрнбергский процесс над главными нацистскими военными преступниками проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 представителя высшего руководства нацистской Германии, 12 из которых были приговорены к смертной казни через повешение. Эксперты отмечают, что, осудив нацизм, Нюрнбергский процесс заложил основы послевоенного мирового правопорядка, хотя и не смог полностью искоренить почву для подобных идеологий.

