Найдена студия, в которой работала жена возможного участника атаки БПЛА Тимофеева

Появились новые подробности атаки БПЛА по военному аэродрому «Белая» в Иркутской области. Жена подозреваемого в организации ударов беспилотниками Артема Тимофеев* Екатерина* работала в тату-студии «Мастерская 9099» в Челябинске. Это удалось выяснить РИА Новости.

Хотя студия уже закрыта, сотрудники соседних помещений подтвердили, что девушка действительно вела здесь трудовую деятельность. Кроме того, Тимофееву* по фотографиям узнал охранник, работающий в здании.

Артем Тимофеев, вероятно, причастен к агентурной операции Киева, связанной с использованием FPV-дронов для атаки на военные объекты в начале июня. Министерство обороны РФ сообщало о серии атак, которые были отражены. Жертв и пострадавших в результате инцидентов не было.

5 июня МВД России объявило Тимофеева в розыск 5 июня. Спустя два дня в розыск также была объявлена его жена Екатерина.

Кроме того, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила супругов в перечень террористов и экстремистов.

Ранее РИА Новости сообщило, что объявленная в розыск после атаки дронов жена Тимофеева ввела в мессенджере Telegram платные сообщения.

*Росфинмониторингом внесены в перечень террористов и экстремистов.