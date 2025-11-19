Найдена загадочная сфера с текстом из 2317 года в Нью-Йорке: о чем прогноз

Металлический контейнер необычной формы был найден рабочими во время строительных работ в Нью-Йорке. О находке сообщили специалисты, привлеченные после обнаружения объекта, сообщает РБК.

Вскрытие показало, что внутри находится капсула с посланием. В документе, датированном 2317 годом, содержится предупреждение о рисках развития искусственного интеллекта и биомеханических технологий, указано в материалах исследователей. Текст написан комбинацией символов, среди которых часть напоминает латиницу, а другие не относятся к известным алфавитам. Внутри также обнаружены редкие сплавы, сообщили эксперты, изучавшие содержимое.

Роль объекта как «ключа» для защиты планеты упоминается в самом послании. Эти данные привлекли внимание специалистов, поскольку конструкция капсулы не совпадает с современными инженерными образцами.

Дискуссию среди ученых вызвала версия о возможном перемещении артефакта во времени. Об этом сообщили исследователи, рассматривающие сценарии временных смещений.

Альтернативную гипотезу о пространственно-временных искажениях выдвинули другие специалисты. По их словам, необычные материалы и форма капсулы могут указывать на нестандартное происхождение объекта. Точная природа находки пока не установлена.

Ранее в ведомстве рассказали о спасении котенка, который застрял в декоративной обшивке дома в Павловском Посаде.