Найдено объяснение странным звукам на пустом космическом корабле Starliner с МКС

Пристыкованный к Международной космической станции (МКС) Boeing Starliner издавал необычные звуки, хотя в нем уже никто не находился. Член Российской академии космонавтики Александр Железняков в беседе с KP.RU рассказал, что могло заставить разработку компании «Боинг» подавать признаки жизни.

Boeing Starliner было решено утилизировать, а если точнее — сжечь. Миссия на технике не продлилась и недели, а Бутч Уилмор и Сунита Уильямс застряли внутри почти на 70 дней. Что при этом пошло не так теперь останется загадкой. Корабль оказался недостаточно хорошо оснащен камерами, и он не является автономным. Его с трудом пришвартовали к МКС, а после покинули, оставив пустым и обреченным на «смерть».

Неожиданно корабль стал стучать словно генератор. Об этом информация поступила в главный центр управления от Уилмора. Природу звуков пока не поняли, но появились убедительные предположения.

«Это могут быть тепловые процессы, которые приводят к изменениям объема материала. Возможно, стук издает какое-то оборудование при включении. Может, кто-то в далеком углу МКС чем-то стучал», — отметил эксперт.

Также эксперт высказал предположение, что это вибрация корпуса при тепловом расширении. Звук можно сравнить с металлической крышей в разгар лета, которая стукает и едва слышно трещит в частных домах. В случае с кораблем есть и «подводный» звук, как будто стук из подлодки. По словам Железнякова, это уже может создаваться резонансами в самой МКС. Если такая догадка верна, западный проект развалится сам по себе.

Примечательно, что ситуация с поломкой Boeing Starliner решаема. Россия предлагала свою помощь в этом вопросе, но ей отказали из политических соображений. В итоге компания-создатель техники может не только скрыть причины дефектов на корабле, но и избежать наказания. Предполагают, что «Боинг» серьезно сэкономил при реализации смелого проекта. То есть спасать технику организации невыгодно.

Ранее сообщалось, что Маск высказал свое мнение о возможном спасении Россией застрявших на МКС космонавтов.