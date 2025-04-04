Найдено психологическое объяснение превращения россиянок в «ждуль»

Когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин раскрыл в беседе с ИА RuNews24.ru, почему некоторые россиянки предпочитают отношения на расстоянии с заключенными колоний.

Отношения между заключенными и «ждулями» — обычная практика. По словам психолога, таким образом осужденные создают себе лучшие условия на зоне, имея материальные и физические блага. Как отметил специалист, женщин у сидящих, как правило, несколько.

При этом мужчины вне воли знают, как общаться с женщинами так, чтобы они влюблялись в их образ, а не реальную личность. Происходит идеализация. На фоне того, что особы не создали семьи или крепких отношений, они считают, что он «тот самый».

«И чем больше проходит времени, тем больше женщина начинает придумывать, рисовать какие-то идеальные картинки. Как правила, когда заключенный выходит из колонии, он не доезжает до женщины. Случается, что пара начинает жить вместе. Однако, ничем хорошим это не заканчивается», — резюмировал психолог.

По данным ФСИН на начало 2025 года в российских тюрьмах не меньше 313 000 человек. Практически у каждого есть своя «ждуля». Большинство таких союзов кончаются плачевно: от разбитого сердца до насилия и грабежа.

Ранее сообщалось, что на Гаити бандиты организовали массовый побег, выпустив сотни заключенных из тюрьмы.