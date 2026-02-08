«Найдете дурака?»: на площадках «всплыла» Лада, которая перевернула рынок ретро-авто

На столичном рынке коллекционных автомобилей появился редкий, если не уникальный, лот. Об этом пишет carexpo .

Речь идет о ВАЗ-2106 1993 года выпуска, который владелец с полным правом называет «капсулой времени». Цена, однако, больше соответствует раритетному иномарному спорткару, а не советской классике — продавец просит за легендарную «шестерку» 9,9 миллиона рублей.

Причина такой высокой оценки — феноменальная сохранность автомобиля. За три с лишним десятилетия своей «жизни» эта Лада, окрашенная в классический бежевый цвет «Сафари», преодолела лишь 339 километров. Фактически, автомобиль избежал эксплуатации в привычном понимании.

По информации продавца, машина целиком и полностью сохранила свое оригинальное заводское состояние. Это касается не только полного отсутствия следов коррозии и идеального салона, но и самых мелочей. На колесах до сих пор стоит родная, «заводская» резина, а лакокрасочное покрытие ни разу не подвергалось восстановлению. Основную часть своей истории автомобиль провел в сухом отапливаемом гараже, а для любых необходимых перемещений, например, для технического осмотра, использовался эвакуатор.

